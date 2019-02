Beim „Bündnis Bösel“ geht es hoch her

Gruppe berät über Preuths Entgleisung

Symbolfoto: MT-Archiv

Von Martin Pille



Bösel. Das vom „Bündnis Bösel“ angekündigte Krisentreffen wegen eventueller Konsequenzen aus der verbalen Entgleisung ihres Mitglieds Thomas Preuth ist offenbar ausgegangen wie das „Hornberger Schießen“. Der Sprecher der Gruppe, Bernd Roder, hatte in einem Gespräch mit dieser Zeitung zuvor eine „öffentliche Entschuldigung“ Preuths gefordert, weil ihm die „halbherzige telefonische Entschuldigung“ nicht reichte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.