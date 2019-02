Mit trockenem Humor Pläne vorangetrieben

Dank an den Vorgänger: Hans Olliges (links) verabschiedete Gerd Höffmann, der zwölf Jahre lang den Heimatverein leitete. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Der Heimatverein Bösel hat einen neuen ersten Vorsitzenden. Der bisherige zweite Vorsitzende des Hauptvereins, Hans Olliges, übernimmt nach einem einstimmigen Votum der Generalversammlung im Heimathaus das Amt von Bösels Altbürgermeister Gerd Höffmann, der den Posten seit 2007 verwaltete.



Wahlleiter Heiko Thoben dankte dem scheidenden Vorsitzenden für seine Arbeit. Er habe es verstanden, wichtige Vorhaben mit trockenem Humor voranzutreiben. Thoben: „Der Zusammenhalt im Verein war ihm dabei immer besonders wichtig."