Paket soll Schülern Übergang erleichtern

Der Vorstand von „ZiB“: Stefan Awick, Elisabeth Meyer, Dr. Annette Oltmann, Bettina Theilmann, Rita Schorling, Gerhard Höffmann und Maria Sieger (von links). Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Der Förderverein „Zusammen in Bösel“ (ZiB) hat in seiner Generalversammlung im Pfarrheim seinen Vorstand in zwei Ämtern bestätigt. Die Mitglieder wählten Bettina Theilmann als zweite Vorsitzende und Rita Schorling als Schriftführerin einstimmig wieder. Mit ihnen und mit Dr. Annette Oltmann als Vorsitzende, Stefan Awick als Kassenwart sowie Gerhard Höffmann, Elisabeth Meyer und Maria Sieger als Beisitzer geht der humanitäre Verein in das sechste Jahr seines Bestehens. Im Fokus des Vereins stehen aber auch Kinder, denen „Zusammen in Bösel“ ermöglichen will, dass sie wie alle anderen an Veranstaltungen teilnehmen können und nicht ausgegrenzt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

