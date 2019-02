Beim Bündnis stehen Zeichen auf Sturm

Foto: MT-Archiv

Bösel (pi). In den Reihen des „Bündnisses Bösel“ stehen die Zeichen offenbar auf Sturm. Dem Sprecher von „Bündnis Bösel“, Bernd Roder, reicht die „halbherzige telefonische Entschuldigung“ Thomas Preuths für dessen verbale Entgleisung beim Fraktionssprecher der CDU, Ludger Beekens, nicht aus. In einem Gespräch mit dieser Zeitung forderte er „eine öffentliche Entschuldigung“ seines Fraktionskollegen vor dem Gemeinderat. Ob mit oder ohne Entschuldigung, Preuths immer wieder erklärtes Ziel, einen Sitz im VA besetzen zu wollen, dürfte nun in weite Ferne gerückt zu sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

