Thomas Preuth entschuldigt sich für Aussage

Von Martin Pille



Bösel. Ein Eklat nach der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Böseler Rathaus hat für Aufregung gesorgt, als Thomas Preuth vom „Bündnis Bösel“ den CDU-Fraktionsvorsitzenden Ludger Beeken in der Pause mit den Worten „Du musst demnächst aufpassen, wenn du über die Straße gehst“ bedrohte. Der Hintergrund: Zuvor hatte Beeken den Wechsel eines VA-Sitzes des Bündnisses zugunsten von Preuth zur Hälfte der Legislaturperiode als „politisch nicht in Ordnung“ kritisiert.



Preuth teilte auf MT-Anfrage mit, „dass ich mich in aller Form für meine Aussage, die in der Hitze der Auseinandersetzung gefallen ist, bei Ludger Beeken entschuldige".