Fülle von Aktionen mobilisiert Tausende

Bewährt: Der HGV-Vorstand mit Dietmar Frye, Andre Zemke, Matthias Schöning und Dennis Schröder (von links) bleibt im Amt. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Beim Böseler Handels- und Gewerbeverein bleibt vorerst alles beim Alten. Er geht mit dem erfahrenen Vorstand in die nächsten zwei Jahre und legt annähernd das gleiche bewährte Programm für seine Kunden auf. Über 2000 waren auf den Beinen, als im Juni beim BiB-Event gemeinsam mit dem Gemeindejugendring eine Fülle an Veranstaltungen quer durchs Dorf angeboten wurden. In diesem Jahr fällt das BiB-Event jedoch aus, viele zeitgleiche Veranstaltungen lassen eine Organisation nicht zu, ein Ausweichtermin wurde nicht gefunden. 2020 jedoch soll es wieder „steigen" versprach der Vorsitzende.