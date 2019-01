Mit Ausbau gutes Stück weitergekommen

Einsatz optimieren: Der Vorplatz des DRK-Gebäudes soll neu gestaltet werden, Baubeginn ist im nächsten Frühjahr. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Mit dem Ausbau des Bernethsdammes ist die Gemeinde Bösel ein Stück weitergekommen. Die Verwaltung hat während der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr mitgeteilt, dass das Amt für regionale Landesentwicklung signalisiert habe, dass ein Teilabschnitt bei angenommenen Kosten von 406000 Euro mit rund 255000 Euro als „ländlicher Wegebau" bezuschusst werden kann. Eine ganze Reihe von Investitionen hat der Fachausschuss auf den Weg gebracht, darunter die Sanierung der Korsorsstraße und des Vorplatzes beim DRK.