Böseler beißt Polizeibeamten

Symbolfoto: Bänsch

Bösel/Cloppenburg (ma). Weil er einen Polizeibeamten gebissen hat, hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 37 Jahre alten Mann aus Bösel wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Tat, die Hintergrund des Verfahrens war, datiert vom 29. Juli vorigen Jahres. Morgens gegen 5.15 Uhr soll der Angeklagte massiv gegen seine Ehefrau vorgegangen sein.



Die Lage muss so bedrohlich gewesen sein, dass sich der minderjährige Sohn des Angeklagten nicht anders zu helfen wusste als die Polizei anzurufen. Bei massiver häuslicher Gewalt ist ein Platzverweis für den Angreifer die Regel. Doch der Böseler wollte sich nicht fügen.