Bösel steht vor enormen Investitionen

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Mit der Sanierung der Bahnhofstraße sollen auch die Kanalrohre erneuert werden. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die Gemeinde Bösel steht mit der Umsetzung des Generalentwässerungsplanes und des Umbaus des Feuerwehrhauses in den nächsten Jahren vor millionenschweren Investitionen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr hat sie jetzt mit einstimmigen Beschlüssen auf den Weg gebracht.



Für die Ortsentwässerung in Zusammenarbeit mit dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband hat sich die Gemeinde im Vorfeld mit dem Landkreis Cloppenburg und der Friesoyther Wasseracht abgestimmt und eine Prioritätenliste erstellt. Die größte Baustelle dabei ist nach Ansicht von Planer Phillip Rolke die Situation zwischen Bremers- und Hempendamm. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.