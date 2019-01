Haushaltsplan hat nur eine Halbwertzeit

Parkstadion und Festplatz: Die Flutlichtanlage wird auf LED umgerüstet und der Ballfangzaun ersetzt. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Bürgermeister Hermann Block geht davon aus, dass der Haushalt, den er in den Sitzungen des Schulausschusses und des Ausschusses für Jugend, Kultur, Sport und Familie nochmals erläuterte, nur eine Halbwertzeit von sechs Monaten hat und ein Nachtrag bereits im Sommer 2019 erforderlich wird. Einer der Gründe ist der Beitrag zur Schulbaukasse des Landkreises.



Nach einem Lichtimmissionsgutachten muss im Böseler Parkstadion die Blendwirkung der Flutlichtanlage deutlich reduziert werden. Ausgelöst wurde die Überprüfung, weil der benachbarte Spielplatz aufgelöst und bebaut wird (MT berichtete).