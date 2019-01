Deichschafe halten Grünflächen kurz

Foto: Stix

Von Heiner Stix



Bösel. Eigentlich müsste Josef Hatke seine Grünflächen auch im Winter mähen. Das feuchte Gras allerdings könnte er nicht als Futter für die 150 Milchkühe, die auf seinem Hof in Bösel-Osterloh stehen, verarbeiten. Deshalb haben jetzt 300 Deichschafe den Mähjob übernommen, die in ihrem angestammten Areal an der Emsmündung derzeit nicht genug Futter finden würden. Denn stehen lassen kann Hatke das Gras auch nicht so ohne Weiteres. „Wenn es zu lang wird, kann eine Schneedecke das Wurzelwerk abtöten", erläutert er.