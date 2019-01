In Bösels Bestattungshaus herrscht Chaos

Spielen eine Komödie mit lustigen Charakteren: Die DJK-Theatergruppe Bösel. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Viele Eintrittskarten lagen bereits unter dem Weihnachtsbaum, doch wer noch Karten für die Saison der DJK-Theatergruppe haben will, „sollte sich beeilen“, sagt Theater-Manager Franz Seppel.



Der Vorverkauf sei ungewöhnlich gut angelaufen und die Karten fänden reißenden Absatz. Am Samstag, 12. Januar, ist erst einmal Premiere der kohlrabenschwarzen Komödie von Winnie Abel im Forum der Oberschule. Eingeladen dazu sind die Senioren, die zusätzlich mit Kaffee und Kuchen bewirtet werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.