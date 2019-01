Sternsinger besuchen auch das Rathaus

Viel mehr als drei Könige: Rund 70 Sternsinger machten sich vom Franziskushaus aus auf den Weg, um den Segen in die Friesoyther Häuser zu bringen. Foto: hsx

Von Martin Pille

und Heiner Stix



Nordkreis. Caspar, Melchior und Balthasar, das waren in Bösel an diesem Sonntag auch Alena Lübbers (12), Leni Stammermann (11) und Lilly Hempen (11). Sie zogen, begleitet von Obermessdienerin Verena Tegeler, als die Heiligen Drei Könige verkleidet zu Fuß durch die Straßen von Haus zu Haus und klopften an die Türen. Daneben hinterließen sie den Schriftzug „20 C+M+B 19". Die drei Buchstaben darin stehen nicht, wie oft vermutet, für Caspar, Melchior und Bal­thasar, sondern für „Christus mansionem benedicat", was übersetzt „Christus segne dieses Haus" heißt".