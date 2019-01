Bösel: 96 Jahre lang sangen nur die Männer

Gemischter Chor feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag

Im Jahre 1924: Der Männerchor mit seinem Dirigenten Karl Tabeling (obere Reihe Mitte).Fotos: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. „Dieses Ereignis wollen wir richtig feiern, denn wir haben allen Grund dazu", kündigt der Liedervater des Gemischten Chores Bösel, Dr. Josef Willer, zum Beginn des neuen Jahres an. Der Böseler Chor ist der älteste Verein der Gemeinde und feiert 2019 sein 150-jähriges Jubiläum. Schon vor einem halben Jahr hat sich eine Gruppe gebildet, die zur Jubiläumsfeier am 29. Juni eine neue Chorchronik vorlegen will und die aus Elisabeth Drüding, Luzia Fennen, Prof. Dr. Hermann Gelhaus, Benno Grafe, Dr. Josef Willer und Martin Pille besteht.