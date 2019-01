Bösel plant Investitionen in Millionenhöhe

Für Bösels Bürgermeister war 2018 ein „Jahr der Weichenstellungen“

Bösel baut: Das Gebiet südlich der Kampstraße war nur eine der vielen Baustellen im Jahr 2018.Foto: hsx/MT-Archiv

Von Heiner Stix



Bösel. Als ein „Jahr der Weichenstellungen" beschreibt Bürgermeister Hermann Block die vergangenen zwölf Monate in seinem Jahresrückblick. Die Gremien hätten, so Block, „Rahmenbedingungen für Förderkulissen" geschaffen sowie Leistungsbeschreibungen für Maßnahmen erstellt, die in den kommenden Jahren sichtbar und finanziell spürbar würden. Das Ziel dahinter fasste Block in einem Satz zusammen: „Wir wollen – vor allem städtebaulich – jünger und damit für junge Familien attraktiv werden."