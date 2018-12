439 Kaninchen aller Rassen vorgestellt

20. Landesschau der Rassenkaninchenzüchter Weser-Ems in Bösel: Norbert Rechtien (Medaille des Zentralverbandes Deutscher Rassekaninchenzüchter und Clubmeister) mit den Ehrengästen der Veranstaltung: Pfarrerin Sabine Prunzel, stellvertretender Landrat Bernd Möller, Ausstellungsleiter Franz Vogel, Karl-Heinz Bley (MdL) sowie der stellvertretende Bürgermeister Ludger Beeken (von links). Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Zum vierten Mal waren die Ausstellungshallen des Böseler Kleintierzuchtvereins I96 am Bernethsdamm Schauplatz der „Landesclubschau der Kaninchenzüchter für den Landesverband Weser-Ems". Zum 20. Mal trafen sie sich, um 439 Kaninchen jeglicher Form, Farbe und Rasse vorzustellen. Für die Preisrichter Johann Vielrink, Werner Behrends, Wolfgang Gebauer, Georg Hogeback, Christian Herbers, Reiner Nasse, Hubert Osterkamp und Thorsten Tuchscheerer bedeutete das jede Menge Arbeit.