Tafel: Der Staat lehnt sich zurück

Ehrenamtliche verteilen in Bösel Geschenke

Bescherung: Zu Heiligabend werden in Bösel Geschenke verteilt, unter anderem ist Bürgermeister Hermann Block mit dabei (links).Foto: pi

Von Martin Pille



Bösel. Auch wenn in der Böseler Tafel schon vor Heiligabend Bescherung ist, liegt dennoch das Grundgefühl der Traurigkeit in den Räumen. Während die Tafeln auf praktischer Ebene hervorragende Arbeit leisten, ist ihre Wirkung auf struktureller Ebene problematisch: Arme werden ruhig gestellt und sie tragen ungewollt zur Legitimation sozialer Ungleichheit bei. Der Staat lehnt sich zurück. 23 ehrenamtliche Helfer sind es in Bösel, die durch ihren Einsatz eine Gesellschaft im Innersten zusammenhalten. Sie wollen ein wenig Weihnachtslicht in den tristen Umstand bringen und 100 Familien mit Weihnachtspaketen bedenken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.