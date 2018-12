Die „TÜV-Plakette“ für Berufsorientierung

Nummer fünf: Heike Brinkhus und Rudolf Thobe (von links) überreichten das Gütesiegel an Schulleiterin Dorothea Kuhlmann-Arens (2. von rechts) und die Fachkoordinatorin Wirtschaft, Iris Meyer. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Am Ende der Feierstunde hielt die Oberschule Bösel den Lohn ihrer Anstrengungen in den Händen: ein kleines Schild mit großer Bedeutung, das Gütesiegel „Startklar für den Beruf“. Zum fünften Mal kann Schulleiterin Dorothea Kuhlmann-Arens nun das Siegel an die Wand des Schulgebäudes schrauben, das so etwas ist wie eine TÜV-Plakette für die Berufsorientierung ihrer Schule. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.