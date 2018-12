Anlieger können sich auf kurze Wege freuen

Kurze Wege: Die Verbindungsstraße zwischen der „Welle“ und dem Hölker Weg wird noch in diesem Jahr abgeschlossen. Die Anfahrten werden gerade angepflastert. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Wenn nichts dazwischen kommt und das Wetter mitspielt, können sich die Anlieger der Straße An der Welle und des Hölker Weges auf kurze Wege freuen. Zwischen den beiden Straßen entsteht derzeit eine etwa 100 Meter lange Querverbindung. Eine Tiefbaufirma aus Papenburg ist derzeit dabei, nach den Bordsteinen und den Gossen die Zufahrten anzupflastern.