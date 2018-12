Trunkenheitsfahrt wird teurer „Spaß“

Symbolfoto: Bänsch

Bösel (ma). Wegen Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung hat das Cloppenburger Amtsgericht gestern einen 53 Jahre alten Mann aus Bösel zu einer Geldstrafe von knapp 4000 Euro und einer Führerscheinsperre von einem Jahr verurteilt. Der Angeklagte war am 6. Juli dieses Jahres nachmittags mit seinem Wagen in Bösel unterwegs, obwohl er kräftig „getankt“ hatte. Ein Test ergab später einen Blutalkoholwert von 2,3 Promille. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.