Böseler Bordellbesitzer muss nicht in Haft

Symbolfoto: dpa

Bösel (ma). Nach einem Weg durch alle gerichtliche Instanzen steht nun fest: Der ehemalige Besitzer von Bordellen in Bösel und Wardenburg muss nicht ins Gefängnis. Das Oldenburger Landgericht sprach am Freitag den aus Garrel stammenden Angeklagten erneut vom Vorwurf des Betruges frei. Der 45-Jährige hatte sich angeblich von einem Dauergast des Böseler Bordells 7500 Euro geliehen, das Geld aber nie zurückgezahlt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 15. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.