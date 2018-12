120 Achtklässler haben von ihm gelernt

Von Martin Pille



Bösel. Franz Seppel ist ganz gerührt, das hatte er nicht erwartet: Jonas Hempen, Arne Blanke, Julian Tapken, Marcel Meiners, Helge Blanke sowie Florian und Robin Kenter von der Oberschule Bösel haben zusammengeschmissen und beim Heimathaus einen Frühstücksgutschein gekauft. Für Franz, der ihnen in seiner Werkstatt die Grundkenntnisse der Metallverarbeitung und des Schweißens beibringt. Jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr, ehrenamtlich.



Für die OBS ist sein Engagement hoch willkommen: Ehrenamtliche wie Franz Seppel, der gleich zwei Meistertitel mitbringt und unzählige Lehrlinge ausgebildet hat, scheinen da eine ideale Lösung zu sein. Jetzt feierte er ein kleines Jubiläum, denn es ist bereits die 25. Arbeitsgemeinschaft, die der 78-Jährige seit 2007 anbietet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.