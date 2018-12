Big Band verbeugt sich mit LP vor Höffmann

Limitierte Auflage wird nur bei den drei Galakonzerten angeboten

Frisch aus der Presse: Die Big Band Bösel gibt zum Jubiläum eine limitierte LP-Edition heraus. Der Vorstand stellte sie vor.Foto: Pille

Bösel/Cloppenburg. Der Auftritt der Böseler Big Band als Überraschung auf der Geburtstags-Party, bei der Erstkommunion der Tochter oder der goldenen Hochzeit der Eltern – das geht. Denn die Musikformation hat sich zu ihrem 50-jährigen Jubiläum etwas ganz Besonderes ausgedacht. Unter den Besuchern der drei Gala-Konzerte in der Stadthalle Cloppenburg am Freitag, 14., Samstag, 15., und Sonntag, 16. Dezember, wird jeweils eine Person ausgelost. Aus diesen drei wiederum wird der Gewinner des Exklusiv-Auftritts ermittelt. Der Gewinn ist auch übertragbar. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.