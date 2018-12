Ensemble stimmt gekonnt auf Advent ein

Niveauvoll: Der Gemischte Chor Bösel gab ein beeindruckendes Konzert in der St-Cäcilia-Pfarrkirche in Bösel. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Ein festliches Adventskonzert gab jetzt der Gemischte Chor Bösel unter Leitung von Adrian Langner im besonderen Ambiente der St.-Cäcilia-Pfarrkirche. Das anspruchsvolle Programm mit Werken von Bach, Mendelssohn-Bartholdy und Saint-Saens belohnten die begeisterten Zuhörer am Ende mit stehendem Applaus.