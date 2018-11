Tierquälerei: Landwirt aus Bösel verurteilt

Symbolfoto: Vorwerk

Bösel/Cloppenburg (ma). Wegen Tierquälerei hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen Landwirt (58) aus Bösel erneut schuldig gesprochen. Dieses Mal wurde der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 2800 Euro verurteilt. Bereits Anfang des Jahres stand der 58-Jährige wegen ähnlicher Taten vor Gericht. Auch damals wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Böseler hat eine eigenwillige und für die Tiere eine äußerst schmerzhafte Art, mit den Erkrankungen seiner Rinder umzugehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.