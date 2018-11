„Wir richten keine große Baustelle ein“

Unterirdischer Trassenverlauf: In der Gemeinde Bösel ist die Netzanbindung per Erdkabel geplant. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von Claudia Wimberg



Bösel. Der rund 120 Kilometer lange Korridor steht. Ab 2025 soll das Offshore-Netzanbindungssystem „BorWin 5" des Betreibers „Tennet" Windparks in der Nordsee auch über eine Erdverkabelung mit den Stationen auf dem Festland verbinden. Im Landkreis Cloppenburg gehört Bösel zu den von den Plänen betroffenen Gemeinden. Der Konverter, der als Netzverknüpfungspunkt den Strom von den Offshore-Anlagen umwandelt, ist auf Garreler Gebiet im Bereich Nikolausdorf vorgesehen. Rund 50 Eigentümer sind von der geplanten Trasse betroffen. Eine Beeinträchtigung im Bereich Acker- und Pflanzenbau sei nicht zu befürchten, die Erderwärmung zu vernachlässigen, heißt es von Seiten des Unternehmens.