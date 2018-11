Funkloch in Petersdorf bald Vergangenheit

Standort für Mobilfunkmast: Am Bernethsdamm in Bösel steht bereits einer, für Petersdorf wird ein Areal gesucht. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Wer die Ecke bei der Sporthalle genau kennt, hat mit dem Handy Glück. Ansonsten sieht es mit der Mobilfunkversorgung in Petersdorf eher mau aus. Im Grunde ist der Böseler Ortsteil ein einziges Funkloch, der Unmut von Bürgern, Gewerbetreibenden und Pendlern groß. Der Druck auf die Anbieter mittlerweile jedoch ebenfalls und „nach sieben Jahren haben wir es nun tatsächlich geschafft“, betonte Bürgermeister Hermann Block.



Durch eigenes Engagement und die Unterstützung von Land und Kreis werde es auch für Petersdorf eine Netzabdeckung geben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.