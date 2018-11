Kinder freuen sich über klingelnde Kasse

Lassen die Kasse klingeln: Die „Schulstürmer“ der Kita St. Raphael verkaufen Weihnachts-Wohlfahrtsmarken. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Ein Drücker auf die „Sieben“ und die Bargeldschublade fliegt auf, der erste „Zehner“ ist kassiert. Das Wichtigste am ersten Verkaufstag der Weihnachts-Wohlfahrtsmarken war für die „Schulstürmer“ von St. Raphael in Bösel die alte Registrierkasse im Eingangsbereich des Kindergartens. Die hatte ihnen Dieter Zemke für die Bargeldumsätze extra zur Verfügung gestellt.



In den nächsten Tagen und Wochen machen sich die Kinder auf den Weg, vorzugsweise zu den Eltern, Paten und Verwandten, um die Weihnachtsmarkenhefte umzusetzen. Schließlich hat der Elternrat die Aktion zum wiederholten Male auf die Beine gestellt, um Anschaffungen für die Kindergartenkinder zu finanzieren.