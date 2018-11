Welt-Laden feiert 20 Jahren fairen Handel

Jubiläum in Bösel: Der Welt-Laden wird 20 Jahre alt und unterstützt ein Straßenkinderprojekt in Hoduras. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. „Wer hätte gedacht, dass das Ganze so eine große Geschichte wird?“ Gemeint hat Ulla Schmolke den Böseler Welt-Laden, der 20 Jahre alt wird. Zur Jubiläumsfeier waren im Pfarrheim die Mitglieder zusammengekommen, etliche sind seit Anfang an dabei: Claudia Witte, Karin Thoben, Mechthild Eilers, Agnes Wessels, Irmgard Meyer, Birgit Robke, Elisabeth von Zadel und Maria Lanfermann. Viele sind dann im Laufe der Jahre dazu gekommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.