BPM übernimmt GS-Agri-Gelände

Folgenutzung: Der Baumarkt von GS Agri ist verkauft an die Böseler Plastic Management. Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Die GS Agri aus Schneiderkrug hat für seinen Baustoffhandel sowie für den Haus- und Gartenmarkt in Bösel einen neuen Standort gefunden. Sie verlassen das Gewerbegebiet „Steinwitten“ und ziehen in die frühere Halle des Fensterbauunternehmens Vogelsang im Gewerbegebiet Osterloh, der nach Petersdorf gewechselt ist. Im Sommer 2019 soll der neue Markt dort bereits öffnen.



Das bisherige Gelände der GS Agri an der Industriestraße in Bösel wurde inzwischen von der Böseler Plastic Management GmbH (BPM) erworben, die gegenüber auf der anderen Straßenseite ihren Sitz hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.