Plattdeutsch darf man nicht verbiegen

Jutta Oltmanns erhält 22. Borsla-Preis

Preisübergabe: Dr. Josef Willer (links) und Stefan Awick (rechts) überreichen Jutta Oltmanns den Borsla-Preis und den Scheck in Höhe von 2000 Euro. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die niederdeutsche Autorin Jutta Oltmanns aus Warsingsfehn (Ostfriesland) hat während einer Feierstunde im Böseler Heimathaus den 22. Borsla-Preis der Böseler „Borsla Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur“ erhalten. Das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro errang die 54-jährige Schreiberin für fünf Kurzgeschichten. Sie wurde aus einigen Dutzend Einsendungen von der Jury ausgesucht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.