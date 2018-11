Pilot über Bösel mit Laser geblendet

Foto: Willnow/dpa

Bösel (mab). Die Cloppenburger Polizei sucht nach dem Täter und möglichen Zeugen: Ein Bundeswehr-Pilot ist während des Fluges über der Gemeinde Bösel von einem Laser geblendet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am Mittwoch, 10. Oktober. Gegen 18.30 Uhr hat ein Unbekannter mit seinem Laserpointer auf das Flugzeug der Bundeswehr gezielt. Der grüne Laserstrahl blendete den Piloten im Cockpit.



Die Bundeswehr hat nun Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr gestellt. Zeugen die den Täter oder den grünen Laserstrahl am 10. Oktober in und um Bösel beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Friesoythe unter 04491/93160. Derartige Vorfälle gibt es leider immer wieder. Die Piloten-Vereinigung „Cockpit“ spricht von regelrechten Laserattacken. Die Folgen für den Piloten: „Die Blendung der Piloten führt zu Sehlücken und einer fehlenden Farbenwahrnehmung im Sichtfeld, wodurch das Ablesen der Instrumente schwer bis unmöglich ist“, erklärt die Vereinigung Cockpit in einer Pressemitteilung. Schlimmstenfalls könnte das zu einem Flugzeugabsturz führen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.