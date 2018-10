Kinder sammeln 71208 Deckel gegen Polio

Ein nachhaltiges Projekt: Gemeinsam mit Betreuungslehrerin Birgit Lamping, Rotary-Präsident Dr. Norbert Naber und Schulleiterin Dorothea Kuhlmann-Arends (hinten Mitte von links) freuen sich die Kinder über ihren Erfolg. Die Aktion soll auch 2019 weitergehen. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Bösel. Eine Schluckimpfung gegen Polio kostet 30 Cent. Nicht viel also. Und trotzdem: Um alle Kinder weltweit zu impfen und die Krankheit dadurch auszurotten, sind viele hundert Millionen Euro notwendig. Das benötigte Geld kommt unter anderem von den Kindern an der Oberschule, der Grundschule St. Martin und dem Kindergarten St. Anna in Bösel.

An allen drei Einrichtungen sammelten die Kinder ein Jahr lang die Schraubverschlüsse von Getränkeflaschen. Exakt 71208 Deckel kamen dabei zusammen. Und dafür gibt es Geld: 30 Cent zahlt die Industrie für ein Kilo des Kunststoffs. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.