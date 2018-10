Böseler Bauausschuss bündelt das Beste

Stellten das neue Böseler Begegnungszentrum vor: Alfons Elberfeld, Stefan Awick, Hedwig Meinerling, Benjamin Dirks und Pfarrer Stefan Jasper-Bruns vom Bauausschuss der Kirchengemeinde sowie Architektin Birgit Sauerwald (von links). Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Sie haben das Beste der Bauten aus der Umgebung gebündelt und präsentieren „einen perfekten Plan“. Modern, funktional und zukunftsorientiert soll das neue Begegnungszentrum von St. Cäcilia sein, von dem sich die Böseler Bevölkerung jetzt auf dem Papier überzeugen kann. Ansichten und Grundriss des Neubaus sind in der Kirche ausgestellt, Mitte 2019 sollen dann die Bagger rollen, um zunächst das über 40 Jahre alte Pfarrheim für den kompletten Neubau abzureißen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.