Schlechtes Netz bleibt weiter ein Ärgernis

Rege Diskussion: Ludger Beeken, Karl-Heinz Bley, Hubert Bünger und Stephan Sandmann sowie Markus Lamping. Foto:Michael Oltmann

Bösel (mt). Eine rege Diskussion prägte den Dämmerschoppen der Böseler CDU, die im Heimathaus unter der Moderation des Gemeindeverbandsvorsitzenden Markus Lamping eine Bilanz ihrer politischen Arbeit seit der Kommunalwahl 2016 zog. Für den Breitbandausbau seien 300000 Euro vorgesehen, berichtete er. Overlahe und der Bernethsdamm seien bereits ausgebaut worden. Weiterhin als Ärgernis stuften die Teilnehmer des Dämmerschoppens das vor allem auch in Petersdorf schlechte Mobilfunknetz ein.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.