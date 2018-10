„Südkamp“ nimmt die nächste Hürde

Einstimmiger Beschluss: Ausschuss befürwortet Erweiterung des Gewerbegebiets in südlicher Richtung

Schwerlastverkehr bleibt außen vor: Links der Straße „Südkamper Ring“ könnte das Rückhaltebecken als Puffer zum Gewerbegebiet entstehen. Lkw sollen auch künftig hier nicht fahren. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die Pläne der Gemeinde Bösel, das Gewerbegebiet Südkamp in südlicher Richtung entlang der Kreisstraße 300 zu erweitern, haben mit einstimmigen Auslegungsbeschlüssen des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr ihre nächste Hürde genommen. Thomas Homm vom Planungsbüro TOPAS hatte die Eingaben der Träger öffentlicher Belange und zweier Anwohner zuvor erläutert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.