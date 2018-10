Auch Zellen haben ein Gedächtnis

Preisträgerin: Nur wenige Wissenschaftler können wie Ann-Christin Wendeln mit 25 Jahren eine abgeschlossene Promotion, einen Wissenschaftspreis und eine Veröffentlichung in der wichtigsten naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift nachweisen. Foto: Friedhelm Albrecht

Von Heiner Stix



Bösel. Dr. Ann-Christin Wendeln ist wohl das, was man gemeinhin als „Überflieger“ bezeichnet: Abitur mit 15, Beginn des Studiums mit 16, Bachelor und Master mit Note 1,1. Und jetzt, mit 25, Promotion und Veröffentlichungen in „Nature“, der wichtigsten naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift der Welt. „Besser kann es nicht gehen“, sagt sie selbst zum fulminanten Start ihrer wissenschaftlichen Karriere.

Schon in der ersten Klasse zeichnete sich ab, dass es bei der Böselerin schulisch wohl etwas schneller gehen werde als bei anderen Kindern. Nach dem ersten Halbjahr wechselte sie in die zweite Klasse, nach der dritten direkt auf das Gymnasium, die Liebfrauenschule in Vechta. Neun Monate später folgte dann der Sprung auf ein Internat in Mecklenburg-Vorpommern.