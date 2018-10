Big Band spielt unter südfranzösicher Sonne

Mediterranes Feeling: Konzerte in der Abendsonne am Strand von Südfrankreich. Foto: Big Band Bösel / Kurmann-Nölken

Bösel (mt). „Einfach nur traumhaft schön", schwärmt Benedikt Oltmann, wenn er auf die jüngste Südfrankreich-Tournee der Big Band Bösel zurückblickt. Bestes Sommerwetter, eine großartige Unterkunft und ausgelassene Stimmung seien die Garanten für eine „außergewöhnlich erfolgreiche Frankreichfahrt" gewesen, so der Geschäftsführer der Big Band Bösel weiter. Kurzum: Die 40 Musikerinnen und Musiker ließen es sich so richtig gut gehen.