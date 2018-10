Brust und Keule im Böseler Heimathuus

Am 13. November geht es beim schon traditionellen Gansessen wieder in erster Linie um den guten Zweck

Tüfteln am Menu: Einstieg und Hauptgang stehen fest, über die restlichen drei Gänge des Benefizessens diskutieren (von links) André Beier, Franz Rielmann und Martin Pille noch. Foto: hsx

Von heiner Stix



Bösel. Der Hauptgang steht fest: Wie immer gibt es beim traditionellen St.-Martin-Benefizessen am 13. November im Heimathuus Bösel Brust und Keule von der Gans. Und auch beim Einstieg bleibt mit Brot und Griebenschmalz alles beim Alten. Zu den restlichen drei Gängen aber wollen Martin Pille, Franz Rielmann und André Beier diesmal nichts sagen. „Das wird eine Überraschung“, sagt Pille. Die Gans wird wohl bei mindestens einem weiteren Gang noch eine Rolle spielen, mehr ist von den drei noch nicht zu erfahren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.