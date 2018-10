Bösel: Polizei sucht Taschendieb

Symbolfoto: dpa

Bösel (her). Nach einem Taschendiebstahl in Bösel sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten gestern mitteilten, hat ein bislang Unbekannter am vergangenen Samstag einer 78-jährigen Böselerin eine Geldbörse mit etwa 70 Euro Bargeld gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 11.15 Uhr in einem Supermarkt an der Friesoyther Straße.



Die Frau verdächtigt einen Mann, der sich zu der Zeit ebenfalls dor aufhielt. Dieser soll der deutschen Sprache nicht mächtig gewesen sein. Außerdem soll er etwa 185 bis 190 Zentimeter groß sein und dunkles, schütteres Haar haben. Von der Statur soll der Unbekannte kräftig, aber nicht dick sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen dünnen Jogginghose und einer grünen Jacke, ähnlich eines Blousons.



Wer Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich mit der Polizei in Bösel unter der Rufnummer 04494/308 in Verbindung setzen.