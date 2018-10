Paten feiern süße und saftige Äpfel

Lecker: Der Apfelmost, den Theo Gelhaus (rechts) aus seiner Weinpresse drückt, wird an Ort und Stelle probiert. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Theo Gelhaus kann sich doppelt freuen. In seinem Weinberg an der Overlaher Straße reift gerade ein Jahrhundertjahrgang heran. Und jetzt stimmt ihn auch noch die Streuobstwiese froh, auf der die Obstpaten jetzt den heißen Sommer feierten. Denn dank der lang anhaltenden Sonnen-Periode gibt es eine Rekordernte, die Äpfel sind besonders süß und saftig.



Beim Streuobstwiesenfest bedient Gelhaus seine historische Weinpresse für die zuvor geschredderten Streuobstfrüchte, denn aus ihnen wird hauptsächlich Apfelmost. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.