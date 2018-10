Schere geht immer weiter auseinander

Kolpingsgruppe zurück vom Hilfstransport

Wohlbehalten zurück aus dem Baltikum: Die Litauengruppe der Kolpingsfamilie Bösel. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. „Litauen ist für uns das ganze Jahr", so beschreibt Helmut Drüding den monatelangen Einsatz der Böseler Kolpingsgruppe für das baltische Land. Gerade ist die Crew, zu der er mit Ehefrau Elisabeth gehörte, von ihrem Jubiläums-Hilfstransport zurückgekehrt. „Die Woche in Litauen hat jedem von uns viel gegeben, und alle haben viele Eindrücke gesammelt", sagt Drüding über die 20. Reise. Aber: „Die Schere arm und reich geht immer weiter auseinander, besonders auf dem Land ist das so. Wir müssen unbedingt weitermachen."