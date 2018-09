Kleine Sensation in Bösel: Mia entdeckt Uhu

Symbolfoto: dpa

Von Martin Pille



Bösel. Man kann es durchaus als kleine Sensation werten, was Mia Mammen aus Bösel am Wochenende beobachtet und dokumentiert hat: Als sie mit dem Fahrrad durch die Gemeinde radelte, nahm sie im Augenwinkel die Silhouette eines riesigen Vogels wahr, der mit gewaltigem Flügelschlag auf dem First eines Wohnhauses niederging. Reaktionsschnell griff sie nach ihrem Handy, fotografierte und filmte den eindrucksvollen Vogel.



Womöglich erstmals seit mindestens 150 Jahren ist der Zwölfjährigen damit im Landkreis Cloppenburg der Sichtnachweis eines Uhus gelungen. Das bestätigten auf Nachfrage auch Luzia und Werner Lanfermann von der Nabu-Ortsgruppe Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.