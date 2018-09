Frank Linke organisiert Hilfstransporte nach Litauen

Organisiert den 20. Litauen-Transport der Kolpinger: Frank Linke fährt selbst zum zehnten Mal mit. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. „Muss das noch sein?“ fragen ihn manchmal Leute, wenn er mit ihnen über den nächsten Litauentransport spricht. „Ja, das muss noch sein“, antwortet Frank Linke dann. Vor allem auf dem Land, wo sich die Helfer ihren Weg über unbefestigte und bei Regen völlig verschlammte Straßen bahnen, um zu bedürftigen Familien zu kommen.



Dorthin, wo Frauen nicht selten allein das Leben und Überleben sichern, „weil ihre Männer gestorben oder süchtig sind", berichtet das Vorstandsmitglied der Böseler Kolpingsfamilie. Gemeinsam mit Jürgen Dirks ist er für die Organisation der Litauentransporte verantwortlich, am kommenden Freitag fahren die Helfer zum 20. Mal in die Partnergemeinde Miroslavas.