Fans peitschen Amazone zum großen Sieg

Jaqueline Bührmann gewinnt Preis der Gemeinde Bösel

Die Siegerin: Bürgermeister Hermann Block gratulierte Jaqueline Bührmann, die auf „Casablanca“ gewann. Foto: Passmann

Bösel (mp). Höhepunkt des dreitägigen Reitturniers des Reit- und Fahrvereins Bösel war am Sonntag die Springprüfung Klasse M** mit Stechen. Dabei ging es um den Preis der Gemeinde Bösel. Über den ersten Platz und die Siegerschleife durfte sich am Ende Jaqueline Bührmann aus Friesoythe freuen. Mit ihrem Wallach „Casablanca“ übersprang sie die von Parcourschef Wolfgang Sagner aus Petersfehn aufgebauten 17 Hindernisse im Normlaufumlauf fehlerfrei. Das blieb für die für die Reit- und Fahrgemeinschaft Falkenberg startende Amazone auch im Stechen so. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.