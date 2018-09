Holtgers siegt zum Auftakt

Reitturnier auf dem Böseler Hook gestartet

Siegreich: Heinrich Holtgers vom Reit- und Fahrverein Lastrup gewann in der Springpferdeprüfung Klasse A auf „Louann“. Constanze Höffmann gratuliert Reiter und Pferd. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Heinrich Holtgers vom Reit- und Fahrverein Lastrup riss die Arme hoch und jubelte ausgiebig. Strahlend nahm er die Gratulation von RuF-Vorstandsmitglied Constanze Höffmann für seinen Sieg in der Springpferdeprüfung Klasse A auf „Louann“ entgegen, mit dem er Bernd Osterkamp vom RuFV Lindern auf den zweiten Platz verwies. In der zweiten Abteilung siegte Kai Thomann von der RuFG Falkenberg auf „Priamus Blue“ und Hubert Hermeling (RuFG Lindern). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.