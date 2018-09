Fahren ohne Führerschein: Sechs Monate Haft

Symbolfoto: dpa

Bösel/Oldenburg (ma). Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 29 Jahre alter Mann aus Bösel für sechs Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Cloppenburg hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag in zweiter Instanz bestätigt. Gegen das erste Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. Doch am Donnerstag blieb er seiner Berufungsverhandlung unentschuldigt fern, die Folge war die Verwerfung der Berufung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.