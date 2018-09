Polen sichert sich bei Euro den Tagessieg

Scheck und Pokal für den Tagessieger: Geschäftsführer Andreas Lübben, Präsident Hermann Block (von links) sowie Landrat Johann Wimberg (zweiter von rechts) gratulierten den polnischen Musikern zum „Euro-Cup“. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Euro-Geschäftsführer Andreas Lübben hätte sich bei der Bekanntgabe des Tagessiegers der Euro-Musiktage in Bösel fast die Zunge abgebrochen. Das „Dziecieco-Mlodziezowa Orkiestra Deta Wreczyca Wielka“ aus Polen gewann den „Euro-Cup“, den der Schirmherr der Veranstaltung, Landrat Johann Wimberg, überreichte.



Gleichzeitig nimmt die beste Musikgruppe noch einen 3000-Euro-Scheck mit nach Polen.

Die gleiche Gruppe rief Lübben im bis auf den letzten Platz besetzten Festzelt auch noch als Sieger der Orchesterklasse und den Dirigentenwertungen aus. Der zweite Platz blieb im Landkreis Cloppenburg: Das Blasorchester Essen/Oldenburg rangierte knapp dahinter, während „Furesö Garden" aus Dänemark auf den dritten Platz kam.