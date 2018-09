Bärenstark und fröhlich Flagge gezeigt

Fotos: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Bösel. „EuBo“ präsentierte sich in Bestform: Das neue Maskottchen der Euro-Musiktage in Bösel mischte sich schon vor dem Startschuss in die Menge, begrüßte bärenstark und gut gelaunt die Gäste, animierte zu La-Ola-Wellen und verfolgte dann fröhlich die Flaggenparade am Euro-Denkmal.



32 Gruppen setzten sich nach der offiziellen Begrüßung durch den Präsidenten und Bürgermeister Hermann Block in Bewegung. „Musik gegen Rassismus“ hatten sich die Gastgeber mehr denn je auf die nationalen und internationalen Fahnen geschrieben und verteilten an alle Schaulustigen Aufkleber mit diesem unmissverständlichen Appell.



Für Respekt und Toleranz standen während des Festivals rund 1100 Musiker aus acht Nationen, die bei bestem Wetter für beste Unterhaltung sorgten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.