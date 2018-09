Trockner in Brand geraten

Foto: Pille

Bösel (pi). Erhebliche Brand- und Rauchschäden verursachte am Samstag ein Trocknerbrand in den Sozialräumen einer Schweinemastanlage in Bösel- Overlahe. Der Brand wurde von einem Mitarbeiter entdeckt, der die Freiwillige Feuerwehr Bösel alarmierte. Die Wehr rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleute an und löschte den Brand, der sich nach ersten Erkenntnissen nicht auf den Stall und die weiteren Gebäudeteile ausbreiten konnte. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Im Einsatz waren auch Rettungsfahrzeuge des DRK Ammerland und die First Responder Gruppe der DRK Bösel. Der Einsatz war nach 90 Minuten beendet.